Гашек предложил Могильному осудить СВО во время церемонии включения в Зал славы

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек, известный своей русофобской позицией, высказался по поводу включения своего бывшего партнера по «Баффало Сейбрз» Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

Гашек и Могильный вместе выступали за «Баффало» с 1992 по 1995 год.

Чех поздравил россиянина с высоким признанием и назвал его выдающимся хоккеистом. Но дальше Гашека привычно понесло. В частности, он заявил, что отъезд Могильного в НХЛ помог разрушить Берлинскую стену и привел к краху СССР.

Далее Гашек отметил, что Могильный, являясь гражданином России, несет ответственность за все «преступления» своей страны. Его участие в церемонии вступления в Зал хоккейной славы в Торонто будет рекламой СВО и повлечет за собой большое количество потерянных жизней. Ответственность за это с Могильным должны будут понести Зал славы и вся страна Канада.

Впрочем, Гашек дал шанс всем «исправиться».

«Если они хотят избежать этого, то они должны дать Александру шанс официально осудить СВО. Если он также заинтересован в этом, то необходимо поддержать его и помочь ему по мере возможности. В заключение хочу сказать, что предлагаю Залу славы и стране Канаде, а возможно, и самому Александру свою максимальную помощь в этом», — написал Гашек в соцсети.

Ранее американский журналист Майк Харрингтон выразил удивление, что Александр Могильный был включен в Зал хоккейной славы только сейчас. Российский форвард входил в число кандидатов с 2009 года.