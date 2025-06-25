Журналист «Баффало» был шокирован включением Могильного в Зал хоккейной славы

Журналист клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Майк Харрингтон заявил, что он шокирован тем, что Александр Могильный был включен в Зал хоккейной славы только в этом году.

«Очевидно, Могильный должен был быть включен в Зал славы еще много лет назад. Я в шоке, что он попал туда сегодня. Нет никакой логики или причины в этом решении», — написал Харрингтон в соцсетях.

Он заметил, что опасался, что Могильного могут «прокатить» и в этом году — по политическим причинам, но, к счастью, этого не случилось. Российский форвард входил в число кандидатов на принятие в Зал с 2009 года.

«Баффало» был первым клубом Могильного в НХЛ. За него российский нападающий выступал с 1989 по 1995 год. В сезоне 1992/93 он забросил 76 шайб, установив клубный рекорд по числу голов.

Александр Могильный входит в символический Тройной золотой клуб — он выигрывал Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Одновременно С Могильным места в Зале хоккейной славы получили Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит.