Гастроли под вопросом: концерты Ларисы Долиной отменили как минимум до весны

Концерты народной артистки РФ Ларисы Долиной оказались в стоп-листе организаторов. По информации портала StarHit, выступления певицы отменены или перенесены как минимум до весны. Из-за этого Долина может остаться без заработка.

Концертный директор певицы Сергей Пудовкин не стал комментировать сложившуюся ситуацию после запроса издания. При этом он утверждает, что все запланированные мероприятия с участием Долиной состоятся. Несмотря на это, уже известно об отмене шоу в одном из московских баров 1 марта, а также концерта «Юбилей на бис» 6 марта.

На официальном сайте артистки график не корректируется, и билеты на некоторые отмененные мероприятия все еще доступны к покупке.

Напомним, 20 января истекает срок добровольной передачи ключей от квартиры в Хамовниках ее новой владелице Полине Лурье. В случае неисполнения решения суда Долину могут принудительно выселить приставы. Сейчас певица отдыхает в ОАЭ.

В 2024 году артистка стала жертвой мошенников. Ее обманом вынудили продать квартиру за 112 млн руб. Покупательницей стала именно Лурье, которая ничего не заподозрила.

После этого Долина через суд пыталась оспорить сделку: и ей удалось. В результате судебных разбирательств покупательница лишилась и денег, и квартиры.

Лурье не стала сдаваться и обратилась в Верховный суд РФ, который в декабре признал решения нижестоящих инстанций недействительными. Суд постановил вернуть покупательнице квартиру.

Ранее сообщалось, что пенсионерка по «схеме Долиной» пытается отсудить квартиру у ветерана-инвалида, вернувшегося из зоны проведения спецоперации.