Пенсионерка пытается через суд отобрать квартиру у ветерана СВО-инвалида

В Вологодской области разгорается конфликт вокруг жилья, купленного для ветерана специальной военной операции (СВО), получившего тяжелые ранения во время боевых действий. Об этом истории сообщил телеграм-канал «База».

23-летний боец лишился на фронте ноги и руки, поэтому теперь передвигаться он может только на инвалидной коляске. Для самостоятельной жизни ему требовалась квартира с соответствующей планировкой.

Находясь на лечении в госпитале, он попросил помочь с поиском жилья свою мать и передал ей все положенные социальные выплаты для совершения сделки.

Женщина выбрала трехкомнатную квартиру стоимостью 2,5 млн руб., которую продавала местная пенсионерка. Деньги она получила, и сделка состоялась.

По словам представителей стороны покупателя, пожилая продавщица устно пообещала в течение двух недель освободить жилплощадь и выписаться. Однако вместо этого она обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру.

Сейчас пенсионерка через суд по той самой «схеме Долиной» добивается признания сделки недействительной, чтобы вернуть себе жилье.

