Гастрономический фестиваль «Аксаковская уха» пройдет в Подмосковье в конце сентября

В конце сентября в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» состоится пятый гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие приурочено ко дню рождения известного писателя и заядлого рыбака Сергея Аксакова.

Гости фестиваля смогут попробовать различные рыбные супы, в том числе уху по-царски, лохикейтто, финскую уху, буайябез, а также знаменитую аксаковскую уху с секретным ингредиентом, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

По словам организаторов мероприятия, Аксаков любил ловить рыбу в местной реке Талице. Здесь водились судаки. Затем из свежей рыбы на открытом воздухе варилась уха.

Для посетителей фестиваля также подготовлена музыкально-поэтическая программа. Музыканты и поэты выступят на главной сцене усадебного дома. Кроме того, будет работать литературная поляна с интерактивными мастер-классами и ремесленной ярмаркой.

Фестиваль проходит при информационной поддержке областного Минкульта. Узнать более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.

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