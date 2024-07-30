Гастрономический фестиваль пройдет в Московской области

В следующие выходные в музее «Усадьба «Мураново» Пушкинского округа в 12-й раз пройдет гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия для гостей проведут мастер-классы по варке варенья, народное голосование за наиболее понравившееся сочетание вкусов, исполнят живую музыку. Их также ждут концерт Владимира Герца и музыкантов-лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», выставки, экскурсии, усадебный квест, книжная ярмарка и не только. Узнать подробности можно на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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