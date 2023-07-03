Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» пройдет в Орехово-Зуевском округе

На этой неделе в Орехово-Зуевском городском округе состоится гастрономический фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье».

Как сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма, для гостей будет работать фудкорт с вареньем. В рамках мероприятия пройдет дегустация.

Также состоится «Парад бабушек» и конкурс на самые красивые шляпы, которые нужно будет украсить в цветочно-ягодной тематике. В программе фестиваля также есть кулинарные и танцевальные мастер-классы, детская анимация и выставка подарков ручной работы.

Вход на фестиваль свободный. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдет множество спортивных мероприятий, которые проведут известные спортсмены.

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