Газета L'Equipe раскрыла заработки российских футболистов в чемпионате Франции

По данным издания, полузащитник «Монако» Александр Головин получает 300 тысяч евро в месяц, а выступающий за «Гавр» хавбек Далер Кузяев — 80 тысяч евро.

Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году за 30 млн евро. Россиянин является одним из лидеров клуба. Нынешний сезон у него получается самым успешным за все время выступления за монегасков: в 23 матчах чемпионата Франции на его счету шесть забитых мячей и пять результативных передач.

Далер Кузяев перебрался в «Гавр» прошлым летом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». На его счету два гола и две передачи в 22 матчах чемпионата Франции. Также россиянин отметился забитым мячом в матче Кубка Франции.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить не более 40 российских спортсменов.