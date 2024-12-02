Газманов пояснил, почему нейросеть не сможет полностью заменить композиторов

По словам народного артиста РФ Олега Газманова, его заинтересовали технические возможности искусственного интеллекта (ИИ) при создании музыки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что при этом полностью заменить человека ИИ не сможет, поскольку является только набором разных музыкальных стилей, а не разумом.

По мнению артиста, нейросеть является полезным инструментом, сокращающим нудную работу, например при производстве демо, поскольку приходится тратить весьма много времени на создание предварительной версии композиции перед тем, как показать аранжировщику, а новая технология дает возможность накладывать на музыку звучание различных инструментов.

Ранее он раскритиковал радиостанции и телеканалы за замалчивание песен об СВО.