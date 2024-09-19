Mash: Хабенский доставлен в больницу в Москве в состоянии средней тяжести

Врачи выявили у известного российского актера Константина Хабенского гипертонию с доминирующим поражением сердца. Об этом сообщил Mash.

Возможная причина — ревматическое заболевание, затрагивающее сердечно-сосудистую систему и суставы, поэтому народному артисту РФ провели несколько обследований, включая тест на плотность костной ткани.

После этого исключили остеопороз — системное метаболическое заболевание, которое сопровождается уменьшением костной массы и снижением плотности и прочности костей.

Ближайшее выступление Хабенского назначено на 26 сентября в Самаре. Оно запланировано в рамках гастрольного тура, посвященного 100-летнему юбилею Булата Окуджавы. Концерт пока не отменен. В МХТ состояние Константина комментировать пока отказались, телефоны актера недоступны.

Ранее сообщалось, что знаменитая телеведущая отказалась от стиля «тети Моти» и радикально изменила образ.