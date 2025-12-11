Газзаев порекомендовал тренеру «Балтики» Талалаеву вести себя поскромнее

Газзаев признался, что на него произвело сильное впечатление выступление «Балтики» в первой части РПЛ, но его смущает поведение Талалаева.

«Талалаев должен быть чуть скромнее, его выходки не красят тренера. Он это на всю страну делает… Ему необходимо спуститься на землю. Видимо, у него никогда не было таких результатов, чуть-чуть, так сказать, возомнил о себе человек — это неправильно. Так себя вести ни в коем случае нельзя!» — сказал Газзаев.

Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» стала главной сенсацией чемпионата. Первую часть РПЛ клуб завершил на пятом месте, потерпев лишь одно поражение и пропустив меньше всех РПЛ.

Андрей Талалаев был удален в матче 17-го тура со «Спартаком» (1:0) за неприличный жест. КДК РФС дисквалифицировал тренера «Балтики» на три матча, приняв во внимание тот факт, что за последние полтора года Талалаева уже в четвертый раз вызвали на разбирательства в КДК.