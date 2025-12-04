Талалаев получил трехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в матче со «Спартаком»

Талалаев был удален в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) за неприличный жест. Он ударил одной рукой по другой, согнутой в руке. В протоколе было указано, что жест был направлен в адрес резервного судьи. Главный тренер «Балтики» заявил, что это не это проявление эмоций не имело конкретного адресата и принес свои извинения.

Тем не менее, КДК выписал достаточно строгую дисквалификацию, потому что Талалаев оказался рецидивистом: тренера вызвали на заседание комитета уже в четвертый раз за последние полтора года. Ранее Талалаеву уже приходилось отбывать дисквалификацию и выплатить два штрафа на общую сумму 70 тыс. руб.

