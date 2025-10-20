Газзаев раскритиковал игру вратаря ЦСКА Торопа, пропустившего три мяча от «Локомотива»

Известный российский тренер Валерий Газзаев, возглавлявший ЦСКА и «Динамо», раскритиковал игру 21-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму в матче 11-го тура со «Спартаком» и не успел восстановиться за время паузы на игры сборных.

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл», — сказал Газзаев.

В качестве примера специалист привел игру голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина, неоднократно выручавшего свою команду. В свою очередь, Тороп пропустил мяч после удара Дмитрия Воробьева от углового флага.

«Локомотив» после победы над ЦСКА вернул себе первое место в чемпионате.