Газзаев считает, что Николич подставил руководство ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо», «Алании», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «Матч ТВ» высказался об уходе из ЦСКА сербского специалиста Марко Николича.

Газзаев отметил, что Николич провел большую работу и оставил после себя хорошее наследие. По этой части к нему не может быть никаких претензий.

«С другой стороны, он неожиданно подставил руководство, которое перед началом чемпионата вынуждено было искать тренера», — подчеркнул Газзаев.

ЦСКА с Николичем занял третье место в РПЛ и завоевал Кубок России. По окончании сезона серб перешел в греческий АЕК. Место главного тренера ЦСКА занял швейцарец Фабио Челестини.

Марко Николич объяснил свой уход из армейского клуба тем, что руководство ЦСКА не предложило ему долгосрочный контракт.