Николич заявил, что ушел из ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба

По словам тренера, в ЦСКА ему не предложили долгосрочный контракт, а только соглашение на один год. При этом, как утверждает Николич, изначально речь шла именно о долгосрочном проекте.

В минувшем сезоне Николич занял с ЦСКА третье место в РПЛ, при этом в весенней части сезона армейцы не потерпели ни одного поражения. Также ЦСКА завоевал Кубок России. В июле армейцы с новым тренером Фабио Челестини выиграли и Суперкубок России. Швейцарский специалист признал, что это во многом заслуга прежнего тренерского штаба ЦСКА.

В РПЛ ЦСКА проведет первый матч нового сезона 21 июля в гостях с «Оренбургом».

Ранее в РПЛ уже произошел громкий судейский скандал. «Спартак» возмутился судейством Василия Казарцева в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0), когда были отменены все четыре гола красно-белых.