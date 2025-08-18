«Где больше заплатят. Я люблю деньги»: чемпион UFC Чимаев готов перейти в другую весовую категорию ради второго титула

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, чеченский боец, представляющий ОАЭ, заявил в интервью ESPN MMA, что готов перейти в другую весовую категорию, чтобы сразиться за второй титул.

В воскресенье, 17 августа, 31-летний спортсмен завоевал титул, победив единогласным решением судей Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго.

Чимаев отметил, что он может подняться в полутяжелый вес или опуститься в полусредний ради титульного поединка.

«Для меня не имеет значения. Как Дэйна Уайт скажет, так и будет. Где мне заплатят за выступление больше, на то я и соглашусь. Я люблю деньги», — сказал Чимаев.

Гонорар Чимаева за бой с дю Плесси составил $2,682 млн. В ММА боец одержал 15 побед, не потерпев ни одного поражения.

Ранее российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина включили в Книгу рекордов России.