Гендиректор «Ростова» обратился в полицию из-за 20 тыс. руб.

Гендиректор «Ростова» Вадим Рыбаков заявил в полицию о краже 20 тыс. руб., стало известно телеграм-каналу Sport Baza.

По данным канала, Рыбаков хотел отправить названную сумму своему знакомому, но перепутал одну цифре в номере. Функционер позвонил по номеру, на который он перечислил средства, но там, узнав по какому поводу звонок, тотчас отключились.

Рыбаков проявил принципиальность и обратился в полицию.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, каким хобби он получил возможность заниматься, отказавшись от совмещения в «Ростове».