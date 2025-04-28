Карпин рассказал, какому хобби смог уделять больше времени после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал корреспонденту Sport24, как изменилась его жизнь после того, как он перестал совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

По словам Карпина, большую часть рабочего времени он теперь проводит в офисе РФС: занимается подготовкой сборов, разбирается с молодежным футболом. В выходные главный тренер сборной посещает матчи РПЛ, где просматривает кандидатов в команду.

Также Карпин стал больше уделять времени своему хобби — игре в падел.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» перед рестартом РПЛ. Он заявил, что устал совмещать две должности. Сообщалось, что главным тренером южан может стать Станислав Черчесов, ранее работавший со сборной России.