Гендиректор «Спартака» назвал свой клуб самым популярным в Восточной Европе

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил в разговоре с ТАСС, что красно-белые являются самым популярным клубом не только в России, но и во всей Восточной Европе.

По его словам, клуб должен этой популярности соответствовать и постоянно находиться на лидирующих позициях. Некрасов припомнил времена Олега Романцева, когда «Спартак» доминировал в России и успешно играл в еврокубках.

В настоящее время «Спартак» занимает лишь шестое место в РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах и отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

Ранее Сергей Некрасов заявил, что, несмотря на солидное отставание, задача бороться за чемпионство перед «Спартаком» не снимается. Он отметил, что после увольнения Деяна Станковича команда стала более сплоченной.