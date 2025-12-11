«Спартак» не снимает задачу бороться за чемпионство

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил «РБ Спорт», что команда по-прежнему настроена на борьбу за победу в чемпионате России.

«Было бы странно сказать сейчас — мы с «Балтикой» неудачно финишировали, «Динамо» не забили три момента и все, теперь задача меняется. Задача не меняется. Отставание, конечно, существенное, но задача не меняется», — сказал Некрасов.

Он рассказал, что у него была встреча с двумя ведущими российскими игроками команды. Футболисты нацелены биться в каждом матче, они рассказали, что после смены главного тренера обстановка в раздевалке стала более конструктивной. В клубе, как и во всех других, есть отдельные группировки, но сейчас они стали ближе другу к другу и нормально взаимодействуют.

В начале ноября «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов, входивший в тренерский штаб сербского специалиста.

Перед зимней паузой «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 29 очками после 18 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.