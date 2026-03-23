Гендиректор «Спартака» высоко оценил работу тренера Карседо

Испанский специалист возглавил «Спартак» зимой. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу», — сказал Некрасов.

«Спартак» традиционно неудачно играл в гостях в Сочи и Оренбурге. Первый официальный матч с ФК» Сочи» под руководством Карседо красно-белые выиграли со счетом 3:2, в 22-м туре уверенно обыграли «Оренбург» — 2:0. При этом в Оренбурге Карседо позволил себе интересные эксперименты с составом, которые принесли результат.

Всего под руководством Карседо «Спартак» провел шесть матчей в чемпионате и Кубке России, одержал четыре победы и дважды проиграл. На данный момент команда занимает шестое место в чемпионате, а в Кубке России сыграет с «Зенитом» в полуфинале пути регионов.