Гендиректор ЦСКА назвал ключевые качества перешедшего в команду полузащитника Баринова

О переходе капитана «Локомотива» в ЦСКА было объявлено утром 13 января. По данным СМИ, армейцы заплатят за трансфер игрока €2 млн. Летом у Баринова заканчивался контракт с «Локо».

«Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности — это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет», — приводит слова Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Также гендиректор армейцев поблагодарил «Локомотив» за конструктивную позицию при трансфере игрока. Еще утром 12 января спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов уверял, что Баринов останется в команде до конца сезона. Футболист прошел медосмотр в «Локомотиве» перед началом сборов.

