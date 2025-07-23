Генич назвал бессмысленным для Пиняева переход в ЦСКА

Как сообщалось, ЦСКА активизировал опцию выкупа у «Локомотива» 20-летнего вингера сборной России. Армейцы готовы заплатить 900 млн руб. — именно такая сумма отступных зафиксирована в контракте Пиняева. После этого «Локомотив» уже не может препятствовать трансферу, для перехода требуется только согласие самого футболиста.

«Понимаю, зачем Пиняев нужен ЦСКА. А вот зачем самому Пиняеву идти в ЦСКА — неясно. На мой взгляд, смысла в переходе нет», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Сергей Пиняев считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил полузащитника на первое место в списке лучших футболистов из Восточной Европы до 21 года.