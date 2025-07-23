ЦСКА решил отбить полузащитника Пиняева у «Локомотива»

Армейский клуб готов заплатить 900 млн руб. (€9,8 млн евро) — именно такая сумма отступных заложена в контракте Пиняева с «Локо». Теперь все зависит от самого футболиста: если он согласится перейти в ЦСКА, «Локомотив» не сможет препятствовать трансферу.

В минувшем сезоне Пиняев забил 11 мячей и отдал восемь передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил полузащитника на первое место в списке лучших футболистов из Восточной Европы до 21 года.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол провел тренировку с футбольным клубом «Зенит».