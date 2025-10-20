Генич назвал «кошмаром» назначенный в ворота «Динамо» пенальти

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил свое мнение по поводу пенальти, назначенного в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» — «Ахмат» в ворота бело-голубых.

На 36-й минуте футболист «Ахмата» футболист «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной хозяев после контакта с динамовцем Бителло. Пенальти был назначен при вмешательстве ВАР. После матча Сидоров с улыбкой признался, что мог бы и не падать в том эпизоде.

«Как можно такой пенальти дать, как сейчас в матче «Динамо» — «Ахмат»?! Кошмар», — написал Генич в телеграм-канале.

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев с 11-метровой отметки пробил выше ворот, и счет не изменился. Матч завершился со счетом 2:2. На 88-й минуте грозненцы вышли вперед после гола Эгаша Касинтуры, а на третьей компенсированной «Динамо» спас от поражения нападающий Константин Тюкавин.

«Динамо» и «Ахмат» после 12 туров набрали равное количество очков — по 16.