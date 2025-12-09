Генич назвал «Спартак» и «Динамо» хромыми командами

Матч завершился вничью со счетом 1:1. «Спартак» повел в счете после автогола Максима Осипенко, во втором тайме Иван Сергеев забил ответный мяч.

«Видно, что и те, и другие хромые. Вот прям хромые. Особенно на контрасте того, что показал матч лидеров («Краснодар» — ЦСКА. — Прим.), — сказал Генич.

Комментатор отметил, что «Спартак» и «Динамо» «не играют в силу своего потенциала». «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице с 29 очками, «Динамо» находится на десятой позиции с 21 баллом. В ноябре обе команды пережили смену главного тренера: «Спартак» уволил Деяна Станковича, а Валерий Карпин сам попросил отставки в «Динамо».