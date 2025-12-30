Генич объяснил, почему «Локомотиву» имеет смысл отпустить Баринова в ЦСКА уже зимой

По информации Генича, Баринов уже подписал контракт с ЦСКА, и вопрос заключается только в том, согласится ли «Локомотив» отпустить игрока прямо сейчас за небольшую компенсацию. В противном случае Баринов бесплатно уйдет в ЦСКА летом.

Комментатор считает, что футболиста нужно отпускать прямо сейчас, поскольку мыслями он уже в другом клубе.

«Чтобы не дестабилизировать атмосферу в раздевалке, и что чрезвычайно важно — сейчас на сборах. Дима парень с характером, как бы там не полыхнуло. По любой мелочи. Взгляд, решение, действие, и т.д. Ведь все будут держать мысль в голове, что «он уже не наш», — написал Генич в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отверг предложение ЦСКА о переходе Баринова зимой за компенсацию в €0,5 млн.

Дмитрий Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. Он провел 274 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 27 передач.