«Локомотив» отказался отпустить своего капитана в ЦСКА в зимнее трансферное окно

ЦСКА хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова уже этой зимой, но железнодорожники отклонили это предложение, пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, армейцы предлагали за капитана «Локо» примерно €0,5 млн. Контракт Баринова заканчивается летом, и тогда он может перейти в ЦСКА бесплатно, если, конечно, железнодорожникам не удастся уговорить футболиста подписать новое соглашение.

В любом случае «Локомотив» не хочет отдавать Баринова прямо сейчас, рассчитывая, что весной игрок поможет в борьбе за чемпионство. «Локомотив» подошел к зимней паузе в РПЛ на третьем месте с 37 очками после 18 матчей и отставанием в три балла от лидирующего «Краснодара». ЦСКА идет четвертым с 36 очками.

Дмитрий Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. Он провел 274 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 27 передач.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что в ближайшие дни «Локомотив» предпримет последнюю попытку уговорить Баринова продлить контракт с клубом.