Генич объяснил, почему не видит Дзюбу в составе «Спартака»

Комментатор Константин Генич в интервью журналисту Сергею Егорову («Футбольный Биги») объяснил, почему не видит нападающего Артема Дзюбу в составе «Спартака» в качестве игрока.

Ранее форвард «Акрона» сказал, что хотел бы вернуться в «Спартак», где начинал свою футбольную карьеру.

«Мне кажется, нынешнее руководство и тренерский штаб „Спартак“ смотрят иначе на свой футбол, чтобы брать 38-летнего футболиста и ставить его в качестве столба вперед. Мне кажется, при нынешнем руководстве у Артема вряд ли есть шанс появиться в „Спартаке“ в качестве футболиста», — сказал Генич.

Комментатор считает, что если брать такого статусного форварда, как Дзюба, то его нужно ставить в состав. При этом у тренера может быть другой план на игру — например, сыграть с «маленьким» быстрым нападающим. А если не ставить Дзюбу, то «хрен знает, куда настроение Артема вывернет». Генич отметил, что это может отразиться на обстановке в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне лучший бомбардир российского футбола провел 21 матч за «Акрон» в РПЛ, забил семь мячей и сделал четыре ассиста. После рестарта РПЛ арбитры отменили три гола Дзюбы — нападающий считает, что в двух случаях они были не правы.