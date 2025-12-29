Генич поделился инсайдом о возможном тренере «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» высказался о возможном назначении в «Спартак» тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

Он сказал, что не удивлен интересом красно-белых к кандидатуре испанского специалиста, поскольку «Пафос» сейчас находится «на пике».

«Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация», — сказал Генич.

Российский предприниматель является владельцем «Пафоса». Кипрский клуб под руководством Карседо выиграл чемпионат и Кубок страны, а также пробился в общий этап Лиги чемпионов.

«Спартак» остался без главного тренера после увольнения в начале ноября Деяна Станковича. В остававшихся матчах календарного года командой руководил Вадим Романов. «Спартак» ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в РПЛ.

52-летний Хуан Карлос Карседо на протяжении 14 лет был помощником известного испанского тренера Унаи Эмери. В 2012 году вместе с ним он уже работал в «Спартаке».