Генич пожелал здоровья футболисту Глебову, которому ранее предрек регулярные травмы

Комментатор Константин Генич пожелал здоровья вингеру ЦСКА Кириллу Глебову после того, как рассказал о травматичности футболиста.

В беседе с Дмитрием Шнякиным Генич заявил, что в ближайшие годы 20-летнего футболиста ожидают регулярные травмы. По его словам, некий авторитетный специалист объяснил ему, что такова структура мышц у Глебова.

После этого на Генича набросились болельщики ЦСКА с обоснованными обвинениями. Константин отключил комментарии в телеграм-канале.

«Сегодня был тяжелый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается… Все возмущенные идут лесом. И пусть не возвращаются. Кириллу — здоровья и чтобы без травм», — написал Генич в телеграм-канале вечером 18 февраля.

Кирилл Глебов в текущем сезоне провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три передачи. В сентябре вингер дебютировал за сборную России в матче с Иорданией (0:0).

