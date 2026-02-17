Генич раскритиковал состав «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о возможностях московского «Спартака» бороться за высокие места.

По его мнению, с таким составом красно-белые не могут рассчитывать на победу в чемпионате.

«Джику и Ву — это прямо два суперигрока обороны? Максименко — прямо супернадежный вратарь? Наиль Умяров — это прямо суперигрок под чемпионство? На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 млн евро из «Ференцвароша», — сказал Генич.

При этом комментатор отметил, что в целом все игроки «Спартака» «плюс-минус хорошие». Генич предположил, что, возможно, руководство красно-белых до сих пор не угадывало с тренером, как это произошло в «Краснодаре» с Мурадом Мусаевым.

После 18 туров «Спартак» занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В январе команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

Ранее стало известно, что «Спартак» планирует отдать в аренду защитника Даниила Хлусевича.