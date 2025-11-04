Генич узнал о будущем Станковича в «Спартаке»
Комментатор Генич: вопрос по отставке Станковича закрыт
Фото: [ФК «Спартак»]
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в эфире шоу «О, Родной футбол» заявил, что отставка главного тренера «Спартака» Деяна Станковича предрешена.
Он сообщил, что в клубе открыто ищут нового тренера.
«Это знают абсолютно все, и сам Станкович, и его окружение, и люди внутри клуба. Все понимают, что по Станковичу вопрос решен», — сказал Генич.
Деян Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. На данный момент красно-белые занимают шестое место в РПЛ с 22 очками после 14 туров.
Сообщалось, что «Спартак» интересуется испанским тренером Альбертом Риерой, который возглавляет словенский «Целе».