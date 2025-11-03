«Спартак» заинтересовался испанским тренером словенского «Целе»

По данным источника, представители красно-белых собираются посетить матч Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который пройдет 6 ноября.

«Целе» под руководством Риеры уверенно лидирует в чемпионате Словении, а также успешно стартовал в Лиге конференций, обыграв греческий АЕК и ирландский «Шемрок Роверс». Известно, что у испанского специалиста русская жена, поэтому он с интересом может отнестись к предложениям из России.

В бытность игроком Альберт Риера выступал за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а завершал карьеру в словенских клубах.

«Спартак» в 14-м туре РПЛ уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Причем первоначальный план Станковича в очередной раз не сработал: красно-белые полностью провалили первый тайм и смогли наладить игру только после корректив в перерыве.