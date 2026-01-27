Генменеджер минского «Динамо» обвинил главного тренера в кумовстве

Генеральный менеджер минского «Динамо» Олег Антоненко в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал высказывания главного тренера Дмитрия Квартальнова о подписании нападающего Райана Спунера.

С 33-летним канадцем заключили контракт до конца сезона. Квартальнов заявил, что не знает, как использовать этого игрока, ему нужны были хоккеисты другого плана, а не «романтики».

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец», — заявил Антоненко.

Он пояснил, что главный тренер хотел подписать своего племянника Данилу Квартальнова, который выступает за «Нефтехимик». В 29 матчах в КХЛ нападающий набрал 2 (0+2) очка. Сын Дмитрия Квартальнова Александр ранее играл за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно».

Антоненко подчеркнул, что в настоящий момент «Динамо» располагает сильнейшим составом за свою историю, и главному тренеру необходимо сосредоточиться на игре команды, забыв про родственные связи.

Минское «Динамо» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков после 49 матчах. По потерянным очкам команда Квартальнова является лидером конференции.