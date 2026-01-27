Тренер минского «Динамо» выразил недоумение покупкой нападающего

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ) высказался о нападающем Райане Спунере.

Клуб в дедлайн подписал 33-летнего канадского форварда, который начинал сезон в «Шанхай Дрэгонз». В декабре китайский клуб расторг с ним контракт, и Спунер провел несколько матчей за швейцарскую «Лозанну».

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде слишком много. И еще один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», — сказал Квартальнов.

Спунер еще не успел прибыть в Минск. За плечами форварда 325 матчей в НХЛ и 338 игр в КХЛ. В своем лучшем сезоне 2023/24 Спунер набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах за «Авангард». В 31 матче за «Шанхай» на его счету 20 (5+15) очков.

