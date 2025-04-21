Георгий Лепс рассказал, почему предпочитает физкультуру спорту

Популярный певец Георгий Лепс ответил в интервью пресс-службе «Зенита» на вопрос о своем отношении к физкультуре и спорту.

«Какой спорт в таком возрасте? Спорт — вещь травмоопасная, особенно такие виды спорта, как бокс, футбол, хоккей. Там травма на травме», — сказал народный артист России.

Лепс отметил, что много занимался спортом в детстве, но теперь ему ближе физкультура. Артист подчеркнул, что преклоняется перед профессиональными спортсменами, которые работают на пределе физических и моральных сил.

Лепс побеседовал с пресс-службой петербургского клуба после того, как посетил матч РПЛ «Зенит» — «Химки» (1:0).

Ранее певец и композитор Дмитрий Маликов рассказал, что посвятит «свою лучшую песню» хоккеисту Александру Овечкину.