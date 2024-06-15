Германия разгромила Шотландию в матче открытия Евро-2024

Сборная Германия с разгромным счетом обыграла команду Шотландии в первом матче чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Арена Мюнхен» и завершилась со счетом 5:1. Голами в составе немецкой команды отметились Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фуллкруг и Эмре Джан. Единственный гол в составе сборной Шотландии забил защитник соперника Антонио Рюдиге (автогол).

Самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро стал Виртц. Полузащитнику 21 год.

Германия вошла в группу В, в которой также играют сборные Венгрии и Швейцарии. Эти команды сыграют в рамках группового этапа в субботу, 15 июля.

Чемпионат Европы по футболу-2024 стартовал 14 июня. Он продлится месяц. В турнире участвуют 24 национальные сборные, в числе которых Испания, Польша, Украина, Англия, Италия, Португалия, Аргентина, Сербия. Сборная России в турнире участие не принимает из-за отстранения команды со стороны ФИФА в 2022-м году.

Ранее мы сообщали, что Германия блокирует переговоры о введении нового пакета санкций в отношении России.