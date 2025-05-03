Героев «Бессмертного полка» показали на открытии турнира по самбо в Подольске

В универсально-спортивном центре «Юность» в Подольске состоялось открытие турнира по самбо, где юные участники показали портреты близких, героев «Бессмертного полка».

Открытие спортивного мероприятия посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом выступили заместитель главы округа Подольск Вадим Буров, президент Федерации самбо Подмосковья Сергей Фомкин и ветеран боевых действий, участник СВО, кавалер ордена Мужества Дмитрий Водзянский. С напутствиями обратились и представители клуба «Альфа».

«Этот турнир, который проводится среди молодого поколения, — дань уважения нашим предкам. Главная задача — передать все ценное и важное из нашей истории и поддержать дух спортивного единства», — отметил руководитель местного отделения горокруга Подольск Федерации самбо Московской области Тимур Андрес.

На турнире собрались 385 спортсменов разных возрастных категорий: 11-12, 12-14 и 14-16 лет. Помимо подольчан и участников из других уголков Подмосковья, на событии отметились и спортсмены из Калужской области. Юные самбисты гордо представили портреты своих родных, героев и защитников Родины.

Ранее сообщалось, что в Подольске стартовал второй яркий фольклорный фестиваль «Традиция».