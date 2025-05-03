В Подольске стартовал яркий фольклорный фестиваль «Традиция»

В округе Подольск проходит молодежный фольклорный фестиваль «Традиция». Участвуют сотни человек из разных уголков страны.

Второй год подряд Подольск устраивает яркий фестиваль, посвященный культуре, фольклору и традициям. В 2025-м в подмосковный округ приехали порядка 200 человек. Это не только подольчане, но и гости из Москвы, Химок, Тулы и Тульской области, Калуги, Кургана и других мест.

«Традиция» в очередной раз собрала талантливые творческие коллективы, которые представляют страну на международных и всероссийских конкурсах. От Подольска это артисты коллективов «Варенька», «Житница» и «Терем».

Посетители фестиваля смогли насладиться интересными исполнениями, танцами, поучаствовать в мастер-классах, таких как: «Основы русской традиционной пляски», «Шумовые и ударные инструменты», «Актерское мастерство», «Набойка рисунка на ткани» и «Сказкотерапия». Также порадовали жителей экскурсией по краеведческому музею округа Подольск. Присутствующие весело и познавательно провели время.

Второй день фестиваля также обещает удивлять жителей. Начало в 16:00 в парке им. Виктора Талалихина, 4 мая.

Ранее сообщалось, что около 700 человек посетили иммерсивный фестиваль в Подольске.