Гершкович возмутился назначением иностранного тренера в «Акрон»
Гершкович возмутился назначением серба Благоевича в «Акрон»: «Это безобразие»
Фото: [Срджан Благоевич/ФК «Акрон»]
Председатель Объединения отечественных тренеров и экс‑тренер сборной России Михаил Гершкович в разговоре с «Матч ТВ» резко высказался о назначении главным тренером «Акрона» сербского специалиста Срджана Благоевича.
В понедельник, 8 июня, тольяттинский клуб сообщил о подписании четырехлетнего контракта с экс-тренером белградского «Партизана».
«Это безобразное отношение к нашему футболу от местных руководителей. С какого перепугу они его берут? Значит, они хотят вылететь. Ну и вылетят! Даже вопросов у меня нет. Сколько уже было этих случаев… Как «Сочи» уронили, например! До сих пор клуб приходит в себя. Был момент в «Локомотиве»… Слава богу, там вовремя схватились за голову и выгнали немецкую шайку», — сказал Гершкович.
Старейшина тренерского цеха недоумевает, почему российские клубы не берут отечественных специалистов, хотя многие тренеры сидят без работы. Их плюсами Гершкович считает знание специфики РПЛ, менталитета российских игроков. Он указал, что в «Акроне» не так много иностранцев, поэтому логичнее было бы назначить россиянина.
Ранее стало известно, что «Локомотив» готов распродать своих лидеров из-за непростого финансового положения.