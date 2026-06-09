Гершкович возмутился назначением иностранного тренера в «Акрон»

«Это безобразное отношение к нашему футболу от местных руководителей. С какого перепугу они его берут? Значит, они хотят вылететь. Ну и вылетят! Даже вопросов у меня нет. Сколько уже было этих случаев… Как «Сочи» уронили, например! До сих пор клуб приходит в себя. Был момент в «Локомотиве»… Слава богу, там вовремя схватились за голову и выгнали немецкую шайку», — сказал Гершкович.