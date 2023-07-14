Гиды-экскурсоводы продолжают проходить аттестацию в Подмосковье

На сегодняшний день уже более шестидесяти представителей Подмосковья успешно прошли квалификационный экзамен, разработанный для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Об этом заявили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

Отмечается, что очередное заседание комиссии состоялось 13 июля, по его итогам были аттестованы еще 9 экскурсоводов (гидов).

Напоминаем, что всем экскурсоводам (гидам) и гидам-переводчикам, желающим продолжить профессиональную деятельность, необходимо пройти обязательную аттестацию. Так как с 1 июля 2024 года в регионе будет запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестата. В дальнейшем будет необходимо проходить аттестацию раз в пять лет.

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