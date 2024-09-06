Подмосковная спортсменка заняла первое место на этапе Кубка Содружества по биатлону

«Настраивалась, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка, и мне нужно было сегодня стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своем выборе, что я решила поменять винтовку в последний месяц летней подготовки», — рассказала Анастасия Халили.