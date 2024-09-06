Подмосковная спортсменка заняла первое место на этапе Кубка Содружества по биатлону
Фото: [Союз биатлонистов России]
Подмосковная спортсменка Анастасия Халили одержала победу в ходе первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка смогла пройти дистанцию 7,5 километра за 21 минуту 59,5 секунды, уточнили в ведомстве.
«Настраивалась, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка, и мне нужно было сегодня стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своем выборе, что я решила поменять винтовку в последний месяц летней подготовки», — рассказала Анастасия Халили.
В соревнованиях принимают участие 100 российских биатлонистов, в том числе, 13 — из Подмосковья. Первый этап турнира проходит в Красноярске, финал проведут в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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