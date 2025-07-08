Гимнастка Дина Аверина будет носить двойную фамилию после свадьбы с фигуристом Соловьевым
Гимнастка Дина Аверина сыграла свадьбу с фигуристом Соловьевым
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Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев сыграли свадьбу.
26-летняя Дина Аверина будет носить двойную фамилию — Аверина-Соловьева. Ее 35-летний супруг поддержал это решение. Он отметил, что предлагал своей избраннице оставить девичью фамилию, потому что это «бренд, который заработан годами в спорте».
На свадьбе букет невесты поймала ее сестра Арина Аверина, также призер Олимпийских игр.
Президент Федерации конного спорта Карачаево‑Черкесской республики Ислам Урусов подарил новобрачным жеребца и подкову на счастье. Соловьев рассказал, что они уже познакомились с конем: он очень ласковый, любит яблоки и чтобы его «целовали в носик».
Ранее сообщалось, что актер Артур Сопельник появился на публичном мероприятии с Ариной Авериной.