Звезда сериала «Кадетство» Артур Сопельник вышел в свет с гимнасткой Ариной Авериной

Российский актер Артур Сопельник, известный по роли в сериале «Кадетство», сообщил о разводе с супругой Елизаветой Туляковой, передает издание The Voice.

Отмечается, что об этом Сопельник объявил сразу появления на публичном мероприятии вместе с гимнасткой Ариной Авериной.

Артист рассказал, что расстался с Туляковой еще в прошлом году, но сейчас решил официально об этом сообщить. Он выразил благодарность бывшей супруге за годы, проведенные вместе, и поддержку в трудные времена.

Артур и Елизавета поженились в 2021 году, и на протяжении всего времени их отношения выглядели крепкими — супруги часто делились романтическими моментами и не скрывали своей любви. Однако, по словам актера, в последнее время он решил не обсуждать детали своей личной жизни.

Актер отметил, что они с Елизаветой пытались сохранить отношения, однако пришли к общему решению о разрыве. Сопельник подчеркнул, что этот шаг не был спонтанным.

После объявления Артура о разводе Елизавета отреагировала на ситуацию, заявив, что их разрыв не был мирным. Она упомянула о неверности Сопельника и подчеркнула, что некоторые мужчины порой оправдывают измены «сложными разговорами».

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