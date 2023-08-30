Гимнасты из подмосковных Люберец выиграли губернаторские соревнования

Победителей определяли в пяти возрастных категориях — среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. Общекомандный зачет выиграла сборная Люберец. В призовой тройке также команды из Подольска и Электростали, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Напомним, что масштабные соревнования «Кубок губернатора Московской области» организован и проводится при поддержке регионального правительства и федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал финал Всероссийского марафона «Земля спорта».