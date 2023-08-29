В Подмосковье стартовал финал Всероссийского марафона «Земля спорта»

В Сергиево-Посадском городском округе проходит финал Первого Всероссийского марафона «Земля спорта». Его проводит Минсельхоз России в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов. Они сдают нормативы комплекса ГТО и соревнуются в нескольких видах спорта.

Региональный этап в Подмосковье, напомним, на днях прошел на Истринской сыроварне Олега Сироты. Украшением соревнований стал всероссийский рекорд по буксировке автомобиля КАМАЗ по пересеченной местности, который установил Иляр Римиханов. 25-тонную машину он протащил за 15 секунд на расстояние 25 метров.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном в старинной усадьбе сделают музей.