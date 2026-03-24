Гимны русской душе: Расторгуев назвал любимые места для отпуска в РФ

Николай Расторгуев, чьи песни давно стали гимнами русской души, на деле оказался верен своему имиджу и в выборе отпуска. В беседе с Общественной Службой Новостей лидер группы «Любэ» признался : его сердце принадлежит не заморским пляжам, а самым дальним и неочевидным уголкам России.

Солист не скрывает, что обожает Алтай, Дальний Восток и другие регионы, где природа говорит сама за себя. По его словам, есть вещи, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни, — например, цветение маральника, когда горы покрываются фиолетово-розовым ковром. И пусть кто-то предпочитает тратить отпускные на заграничные вояжи, Расторгуев уверен: внутри страны чудесных мест не меньше, а то и больше.

С годами география его путешествий даже сузилась, но не от бедности впечатлений. Певец признается, что все чаще открывает для себя Московскую область. В родном селе Троицкое под Мытищами, где он живет, пейзажи особенно хороши поздней весной и в начале осени. А самым любимым местом в регионе он называет Клязьминское водохранилище с его красивой набережной.

Заграницу Расторгуев, кстати, тоже повидал — но, по его собственному признанию, та не произвела на него должного впечатления. Итог его туристического опыта прост и патриотичен: чтобы увидеть красоту, не нужно лететь за тридевять земель. Она может быть прямо за окном — нужно лишь научиться смотреть.

