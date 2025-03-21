Гитарист рок-группы S.P.O.R.T. Баранов скончался на 58-м году жизни
Гитарист петербургской группы S.P.O.R.T. Баранов умер в 57 лет
Фото: [соцсети]
На 58-м году жизни скончался Олег Баранов, гитарист известной петербургской рок-группы S.P.O.R.T. Печальное известие появилось на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».
Дебютное выступление группы S.P.O.R.T. состоялось в 1993 году. Среди наиболее популярных песен коллектива можно выделить такие, как «Каникулы» и «Рыбалка». Стоит отметить, что ранее Олег Баранов также играл на гитаре в составе рок-группы Tequilajazzz.
Ранее сообщалось, что в США на 66-м году жизни умер артист популярных мыльных опер Марк Добис.