Гитарист рок-группы S.P.O.R.T. Баранов скончался на 58-м году жизни

На 58-м году жизни скончался Олег Баранов, гитарист известной петербургской рок-группы S.P.O.R.T. Печальное известие появилось на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

Дебютное выступление группы S.P.O.R.T. состоялось в 1993 году. Среди наиболее популярных песен коллектива можно выделить такие, как «Каникулы» и «Рыбалка». Стоит отметить, что ранее Олег Баранов также играл на гитаре в составе рок-группы Tequilajazzz.

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