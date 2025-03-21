В возрасте 65 лет в США умер актер «Сплетницы» Марк Добис

В возрасте 65 лет в США скончался актер Марк Добис. О смерти артиста в соцсетях сообщил его представитель Алан Лочер.

Добиса обнаружили в собственном доме в Данеллене, Нью-Джерси. У актера остались трое детей — Франческа, Оливия и Роберт, а также мама Сюзанна и братья Пол и Сэнди. Его дети и бывшая жена Линда Хилл жили по соседству с ним.

«Мне повезло работать с Марком в Guiding Light, и я всегда знал его как по-настоящему хорошего парня. Мне также очень повезло, что я смог увидеть его выступление в „Нормальном сердце“», — отметил Лочер.

Марк Добис родился в Филадельфии и начал карьеру в 1997 году с сериала «Слава Лос-Анджелеса». Широкую известность он приобрел благодаря роли в телесериале «Одна жизнь, чтобы жить».

Актер снялся во множестве фильмов и сериалов, среди которых такие известные проекты, как «Просто стреляй в меня!», «Мелроуз Плейс», «Сплетница» и «Нэш Бриджес». Кроме того, он появился в 14 эпизодах сериала «Направляющий свет» и принимал участие в бродвейской постановке «Нормальное сердце».

Помимо карьеры в актерском мире, Добис проявлял настоящую страсть к спорту, будучи заядлым фанатом «Филадельфии Иглз». Он даже приобщил к этому увлечению своего сына, с которым в 2018 году вместе наслаждался победой любимой команды на Супербоуле LII.

Добис также активно занимался спортом, получая футбольную стипендию в Университете Делавэр-Вэлли и участвовал в турнирах по триатлону.

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